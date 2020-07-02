رياضة | كلوب يتوقع منافسة أكثر شراسة على الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 09:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر كلوب يتوقع منافسة أكثر شراسة على الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول عن توقعه بأن يكون سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيكون أكثر شراسة في الموسم المقبل من الموسم الحالي.

ويستعد ليفربول، الذي استعاد هذا الموسم لقب البطولة، الذي غاب عنه منذ عام 1990، لمواجهة مضيفه مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، غدا الخميس في قمة مباريات المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.

وقال كلوب "رأيت في الموسم الماضي (التي أنهاها ليفربول في المركز الثاني بترتيب المسابقة بفارق نقطة وحيدة خلف سيتي)، أن بإمكاننا أن ان نقاتل لجمع النقاط وأن نكون حاضرين في اللحظات الحاسمة".

و أضاف كلوب "نحن نركز في مبارياتنا. هناك فارق كبير الآن بين الفريقين، لا أستطيع أن أرى حدوث مثل هذا الفارق مرة أخرى. يتعين علينا بذل قصاري الجهد طالما نرتدي قميص الفريق".

وتابع كلوب إنه يتوقع أن تعزز جميع الفرق المنافسة لفريقه صفوفها في الصيف من أجل التحسن مجددا.

أوضح مدرب ليفربول للصحفيين "مانشستر سيتي وتشيلسي و(مانشستر) يونايتد ستكون فرقا قوية في الموسم المقبل."

وتابع "جميعهم في حالة جيدة، وهذا واضح. توتنهام وأرسنال لن يناما، وكذلك ليستر سيتي أيضًا".

ومن المقرر أن يقيم لاعبو ومدرب مانشستر سيتي ممرا شرفيا لليفربول غدا، في أول مباراة للفريق الاحمر من إجمالي سبعة لقاءات متبقية للفريق في البطولة، يمكن أن يسعى خلالها لتحطيم الرقم القياسي من النقاط والبالغ مئة نقطة الذي حققه مانشستر سيتي في موسم واحد بتاريخ المسابقة .

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ويتصدر ليفربول ترتيب البطولة، التي توج بها للمرة التاسعة عشر في تاريخه قبل سبع مراحل على نهايتها، بفارق 23 نقطة كاملة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي .

وشدد كلوب على أن فريقه لن يكتفي بالإنجاز الذي حققه هذا الموسم، مشيرا إلى أنه يخطط لبدء الموسم الجديد من أجل المنافسة بقوة على اللقب، مثلما جرى في الموسم الحالي.

وأشار كلوب "ينبغي علينا أن نلعب 38 مباراة ومن يفوز بأكبر عدد من النقاط يمكنه الفوز باللقب".

وأضاف "لن ندافع عن اللقب، سوف نقاتل للحصول على اللقب التالي. إنه نفس الموقف".

وشدد كلوب "ما حققناه هو شيء يسجل في كتب التاريخ. إنه أمر صعب ومانشستر سيتي فريق رائع. يتعين علينا أن نظهر أننا مستعدون لذلك".

واحتفل كلوب مع لاعبيه بعد فوز ليفربول باللقب لكنه قال إنه يركز فقط على مواجهة سيتي.

زتحدث كلوب عن تتويج ليفربول بالبطولة، حيث قال " لقد كانت واحدة من أفضل اللحظات في حياتي ، أن نكون أبطال إنجلترا".

واستطرد قائلا "ولكن لا يجب علي أن أذكر نفسي طوال الوقت. بعد ذلك، نستعد لمانشستر سيتي مع التركيز الكامل. سنكون مستعدين، لا أعرف طريقة أخرى".