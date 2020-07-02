رياضة | تفاصيل اتفاق الزمالك مع دونجا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 09:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل اتفاق الزمالك مع دونجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح نادي الزمالك على مقربة من التعاقد مع نبيل عماد دونجا، نجم خط وسط نادي بيراميدز ومنتخب مصر الأول، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب مصادر مقربة من النادي الأبيض، فإن دونجا بصدد التوقيع على عقد لمدة 4 مواسم مع القلعة البيضاء.

وأكدت التقارير، أن اللاعب سيحصل على مبلغ 15 مليون جنيه مصري في الموسم الواحد مع القلعة البيضاء.

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وحصل اللاعب على وعد من إدارة بيراميدز، بالسماح له بالانتقال للقلعة البيضاء، في ظل رغبته في الذهاب للزمالك.

ويرغب باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، في التعاقد مع اللاعب، لتقوية خط وسط الزمالك، الذي يتواجد به الثنائي فرجاني ساسي وطارق حامد.

ويعد دونجا ضمن أفضل لاعبي كرة القدم المصرية في مركز خط الوسط المدافع، وكان أحد أعضاء منتخب مصر الأول، الذي شارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت في مصر.