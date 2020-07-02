رياضة | فايلر يحسم موقفه من ضم عبد الله بكري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 09:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يحسم موقفه من ضم عبد الله بكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، موقفه من ضم عبد الله بكري، قلب دفاع نادي بيراميدز، خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب مصادر مقربة من النادي الأهلي، فإن فايلر يتجه لصرف النظر عن ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي.

وأكدت التقارير، أن فايلر يعطي الأولوية حالياً لتدعيم مركز رأس الحربة، وبالتالي يركز حالياً عن البحث عن مهاجم جديد.

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وتشير مصادر صحفية، لرغبة بكري في الانتقال للنادي الأهلي، على الرغم من امتلاكه عرضاً جاداً من الزمالك لضمه.

وفي سياق آخر، قام حسين الشحات، جناح الفريق، بزيارة تدريبات النادي، وذلك للمرة الأولى، بعد أن أجرى عملية جراحية.

وحصل اللاعب على أجازة لمدة أسبوع، يحصل بعدها على راحة سلبية جديدة، تمهيداً للعودة لتدريبات الفريق.