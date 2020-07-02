شكرا لقرائتكم إينو: البدري سابنى رغم تضحياتي.. وأتمنى تتويج الأهلي بدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استنكر معتز إينو، لاعب الأهلي والزمالك السابق طريقة رحيله عن الأهلي وقت وجود حسام البدري على رأس القيادة الفنية عام 2012، قائلا: " ازاي الأهلي بعد ما ضحيت علشانه تبقى طريقة الرحيل عنه بالشكل ده، وحسام البدري هو السب بعدما شعرت أنني لن يكن لي دور معه وطلبت منه الرحيل وفوجئت به يرحب دون أن يتمسك بي".

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سورتس 1: أرغب أن يكون اسمي في التدريب كبير مثلما صنعت اسمي في الملاعب وحققت بطولات كثيرة، مشيرا إلى أن النجوم الكثريين في وسط الملعب ستعطي قوة للأهلي وهي ميزة.

تابع: رينيه فايلر يسير على خطى مانويل جوزيه وبالتأكيد جماهير الأهلي لن تنسى الداهية البرتغالي حتى بعد مرور 100 عام، وأتمنى تتويج الأهلي بلقب دوري الأبطال والفريق أصبحت فرصه قوية في التتويج باللقب القاري.