شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض تقليص طلباته لبيع أزارو ويدرس عودته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رفض مسئولو الأهلي تقليص طلباتهم المادية الخاصة بالاستغناء عن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار للاتفاق السعودي، على الرغم من تبقى موسم واحد فقط في عقد اللاعب مع الفريق الأحمر عقب انتهاء اعارته بنهاية الموسم الجاري.

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وحدد الأهلي مبلغ 3 ملايين دولار لبيع وليد أزارو خلال الميركاتو الصيفي القادم، في الوقت الذي تدرس الإدارة الحمراء الإبقاء على اللاعب حال عدم توفر عرض جيد يليق بقيمة المهاجم الدولي الفنية، خاصة وأن رينيه فايلر المدير الفني للفريق أكد أنه لا يمانع عودته، رغم أنه كان أحد أهم أسباب رحيله خلال الميركاتو الشتوى الماضي.

ويحاول الأهلي اقناع ازارو بتمديد عقده مع النادي حتى يتثنى لهم تسويقه على النحو الجيد أو الإبقاء عليه والاستفادة من قدراته لفترة زمنية طويلة، وهو الامر الذي لم يوافق عليه اللاعب حتى هذه اللحظة، حيث يصر على الرحيل نهائياً نهاية الموسم أو البقاء في الموسم المقبل ويرحل بشكل مجاني بنهاية عقده.

وظهر أزارو مع الاتفاق بشكل جيد منذ انتقاله له لكن تجميد النشاط حرم اللاعب المغربى من مواصلة التألق مع الفريق السعودى الأمر الذى جعل إدارة الاتفاق وخالد العطوى المدير الفنى للفريق السعودى يُطالبان بشراء اللاعب نهائياً بالإضافة لامتلاك اللاعب أكثر من عرض خليجي وأوربي أخر بخلاف عرض الاتفاق.