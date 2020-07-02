شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض تقليص طلباته لبيع أزارو ويدرس عودته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
رفض مسئولو الأهلي تقليص طلباتهم المادية الخاصة بالاستغناء عن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار للاتفاق السعودي، على الرغم من تبقى موسم واحد فقط في عقد اللاعب مع الفريق الأحمر عقب انتهاء اعارته بنهاية الموسم الجاري.
وحدد الأهلي مبلغ 3 ملايين دولار لبيع وليد أزارو خلال الميركاتو الصيفي القادم، في الوقت الذي تدرس الإدارة الحمراء الإبقاء على اللاعب حال عدم توفر عرض جيد يليق بقيمة المهاجم الدولي الفنية، خاصة وأن رينيه فايلر المدير الفني للفريق أكد أنه لا يمانع عودته، رغم أنه كان أحد أهم أسباب رحيله خلال الميركاتو الشتوى الماضي.
وظهر أزارو مع الاتفاق بشكل جيد منذ انتقاله له لكن تجميد النشاط حرم اللاعب المغربى من مواصلة التألق مع الفريق السعودى الأمر الذى جعل إدارة الاتفاق وخالد العطوى المدير الفنى للفريق السعودى يُطالبان بشراء اللاعب نهائياً بالإضافة لامتلاك اللاعب أكثر من عرض خليجي وأوربي أخر بخلاف عرض الاتفاق.
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