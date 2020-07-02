شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفتح أحضانها للبطولات.. أخبار سعيدة للاتحادات الرياضية في زمن الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم توقف النشاط الرياضى في الوقت الحالي ، بسبب فيروس كورونا، وما أدى اليه من تأجيل و إلغاء الكثير من البطولات في مختلف دول العالم ، إلا أن هناك العديد من الأخبار السعيدة التي شهدتها بعض الاتحادات الرياضية في هذه الفترة .

المصارعة

تلقى اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار خبر سعيد فى الأسبوع الثانى من شهر يونيو الجارى ، وهو موافقة الاتحاد الدولى للمصارعة على إسناد تنظيم واستضافة البطولة الأفريقية للناشئين والشباب والكبار التي تقام 2022، إلى مصر، وتم إعلان ذلك عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولى للعبة .

وجاءت موافقة الاتحاد الدولى بعد أن طلب الاتحاد المصري تنظيم البطولة، والتي تقام بعد عامين، ولم يكن قد تم الإعلان عن مكان إقامتها خلال الأشهر الماضية نظرا لتوقف النشاط، وانشغال دول العالم بفيروس كورونا.

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الكاراتيه

فازت مصر بتنظيم واستضافة منافسات البطولة الأفريقية للكاراتيه كبار وشباب وناشئين المقرر إقامتها 2021، ولم يتحدد شهر أو مكان إقامتها حتى الآن، وأكد محمد الدهراوى رئيس اتحاد الكاراتيه، عن تلقيه مكالمة هاتفية من مسئولى الاتحاد الأفريقى تفيد بفوز مصر باستضافة البطولة الأفريقية، وينتظر مسئولى الاتحاد وصول مخاطبات رسمية عن فوز مصر بالتنظيم، خاصة أن الاستضافة مازالت شفوية، على أن يقوم الاتحاد باختيار المحافظة والتى ستستضيف المنافسات فور إعلان شهر إقامتها والموعد بالتحديد.

كرة اليد

على قدم وساق تستعد وزارة الرياضة و اتحاد كرة اليد لاستضافة بطولة المونديال و المقرر إقامتها يناير المقبل ، حيث يتم التنسيق والمتابعة فى كافة التفصيلات وإنهاء الإجراءات وتفاصيل حفل قرعة البطولة مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.

وشدد الاتحاد الدولي لكرة اليد على أن تقام بطولة كأس العالم لكرة اليد في موعدها بشهر يناير المقبل،ومن جانبه أوضح أشرف صبحى أن الوزارة ترفع تقارير دورية تفصيلية بشأن كافة التطورات فى أعمال التنظيم والأعمال الإنشائية للصالات والتجهيزات والفرش والاستعدادات التنظيمية والإدارية والفنية والمتطلبات الخاصة بالاستضافة لعرضها على السيد المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشكل دورى باعتباره رئيس اللجنة العليا للبطولة والتى تتضمن فى عضويتها العديد من الوزراء المعنيين وذلك فى إطار الحرص على تذليل كافة العقبات وتيسير جميع الإمكانيات المطلوبة بما يضمن إقامة البطولة فى موعدها وظهورها بالشكل المشرف الذى يليق بسمعة مصر العالمية خاصة أنها تمثل أكبر حدث رياضى سيشهده العالم خلال الفترة المقبلة.