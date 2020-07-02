رياضة | صفقة الزمالك المنتظرة تتعطل لهذا السبب!

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 07:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر صفقة الزمالك المنتظرة تتعطل لهذا السبب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية تونسية، عن تأجيل انضمام صفقة الزمالك المنتظرة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت التقارير، أنه تقرر تأجيل تواجد التونسي حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي، مع الزمالك بالفترة الحالية، بعد الاتفاق مع فريقه على استكمال باقي الموسم بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأضافت صحيفة "الصحافة التونسية"، أن المثلوثى سيكمل الموسم مع ناديه، قبل أن يلتحق بنادى الزمالك وفقًا للاتفاق المبدئى بين الطرفين.

وتابعت: "سيتأجل انضمام المثلوثي نظرًا لاستئناف مسابقة الدورى المصرى مجددًا، بجانب استحالة تسجيل اللاعب فى القائمة الإفريقية حاليًا بسبب انتظار الفريق الأبيض لمواجهة الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا".

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق، عن نجاح الزمالك في التعاقد مع المثلوثى، بعد نهاية عقده مع فريقه الحالي بنهاية الموسم الجاري.