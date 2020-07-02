رياضة | وكيل دونجا يكشف مفاجأة بشأن موقف اللاعب من الانضمام للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 07:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر وكيل دونجا يكشف مفاجأة بشأن موقف اللاعب من الانضمام للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف وكيل أعمال نبيل عماد دونجا نجم خط الوسط في نادي بيراميدز عن موقف اللاعب من الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة أن نادي الزمالك قد حصل على توقيع دونجا للانضمام إلى الفريق في نهاية الموسم الجاري.
وكشف وكيل أعمال دونجا أنه حتى الآن لم يصله أي عرض رسمي لضم اللاعب سواء من الزمالك أو من أي نادي أخر يريد ضم اللاعب.
وأكد وكيل أعمال دونجا أن اللاعب لا يمانع في الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك في الصيف القادم ولكن يجب أن يتم حسم الأمر مع نادي بيراميدز.
ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع نبيل عماد دونجا في الصيف أبرزها نادي الأهلي ونادي ألميريا الإسباني.