شكرا لقرائتكم الأهلى يعلن عودة صالح جمعة رسميا للتدريبات الجماعية بعد التعهد بالالتزام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الأهلى عودة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية بعد أن خاض برنامجًا تأهيليًا مكثفًا خلال الفترة الماضية في الجيم، وعقد ديفيد سيزا المدرب العام جلسة مغلقة مع صالح جمعة في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ابلغه فيها أنه توسط له لدى فايلر للسماح له بالموافقة على خوضه التدريبات الجماعية بعد ما لاحظه منه من التزام كبير وإصرار قوي على العودة من جديد لحسابات الجهاز الفني.

وقال سيزا لصالح جمعة "أنت لاعب موهوب ونرغب في الاستفادة بقدراتك الكبيرة ولكن الالتزام شرط أساسي لعودتك للحسابات الفنية .. ستشارك في التدريبات الجماعية بداية من الغد:

وتعهد صالح جمعة بمواصلة الالتزام خلال الفترة المقبلة ليكون جاهزاً لانطلاق المباريات سواء على المستوى المحلي أو القاري، ويخوض صالح جمعة تدريبات بدنية شاقة على هامش تدريبات فريقه بشكل يومي ، بعد فترة توقف استمرت 100 يوم بسبب جائحة كورونا، وقدم صالح جمعة حسن النية بالالتزام بتعليمات السويسري رينية فايلر ومواصلة التأهيل في صالة الجيم، كما حرص صانع ألعاب الفريق الأحمرعلى خوض تدريبات يومية طوال الفترة الماضية للحفاظ على وزنه واستعادة فورمته البدنية والفنية املا في استعادة ثقة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

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وترفض لجنة التخطيط بالأهلي رحيل صالح جمعة نهاية الموسم الجاري في ظل وجود قناعه تامه بقدرات صانع الالعاب الدولي الفنية والبدنية وانه سيمثل اضافة كبيرة حال عودته للحسابات من جديد.

صاحب الـ 26 عاماً لعب لفريقي (إنبي، الأهلي) فقط بالدوري العام، حيث شارك صالح مع الأهلي في 69 مباراة ، سجل 12 هدفاً وصنع 13، فيما لعب صالح جمعة مع إنبي في 26 مبارا، سجل هدف وصنع هدفين.

بلغ إجمالي أهداف صالح جمعة في الايجيبشن ليج 9 أهداف مع كلا الفريقين وصنع 14، وعبر مسيرته الاحترافية لعب صالح للفيصلي السعودي وناسيونال ماديرا البرتغالي، حيث شارك مع الفريق السعودي في 11 مباراة صنع 4 أهاف ولم يسجل، بينما شارك مع ناسيونال ماديرا في 46 مباراة سجل هدفين وصنع 7 أخرين.

مع منتخب الفراعنة شارك صالح جمعة في 14 مباراة ولم يسجل أهداف، وكان 2016/2017، الموسم الأفضل في مسيرة صالح جمعة، حيث شارك مع الأهلي في 27 مباراة بمختلف البطولات سجل 8 أهداف وصنع 3.