شكرا لقرائتكم خبر عن شائعات كورونا عرض مستمر.. باسم مرسي وبيبو وأوسة ينضمون لقائمة الضحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي عبر تدريبات الأندية، مازالت شائعات كورونا تطارد مشاهير الكرة المصرية، واتخذت الشائعات منحنى بعيداً عن الرياضة مع أخذ المسحات من لاعبي الايجيبشن ليج، كإجراء احترازي لعودة الأنشطة الرياضية والمباريات الرسمية يوليو المقبل، وفقاً للخريطة الزمنية التي ضعتها وزارة الشباب والرياضة.

شائعات كورونا طاردت محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والذي ترددت أنباء عن إصابته بفيروس كورونا، الأمر الذي استدعى رئيس القلعة الحمراء لحضور مران الفريق لتأكيد سلامته وعدم تعرضه لأي إصابة بالفيروس.



محمود الخطيب

كما أعلن حساب غير رسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن إصابة محمد عبد المنصف حارس مرمى الزمالك السابق و وادي دجلة الحالي، بفيروس كورونا المستجد، وعلق محمد عبد المنصف، على ما تم تداوله بشأن إصابته قائلاً: "شائعات سخيفة مش لطيفة بالمرة ولا تمت للحقيقة بصلة".

وأضاف عبد المنصف أن السوشيال ميديا لها تأثير كبير فى نقل الشائعات، الأمر الذى تسبب له فى إزعاج شديد بعد علم القريبون منه بالشائعة، وتابع: "مروج الشائعة استغل إعلان النادى بوجود إصابة بين صفوفه بعد إخطار اتحاد الكرة لنتائج المسحة التى تمت للاعبين".

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أما باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق والانتاج الحربي الحالي، فتعرض هو الآخر لشائعة الإصابة، ليخرج خالد مهدى مدير الكرة بفريق الانتاح الحربي مؤكداً أن باسم مرسى مهاجم الفريق لم يصب بكورونا و نتيجة مسحته سلبية، فيما قال باسم مرسي: "أنا لو عندى كورونا هطلع وأقول للناس كلها.. لأنى مريت بحاجات أكبر من كدة بكتير".

وأشار "مرسى" إلى أن هناك تأخرا فى عينة أخرى لأحد زملائه، هى التى ظهرت إيجابية، وتابع: "لكن نتيجتى أنا سلبية ولم تظهر على أية أعراض".

كما ظهرت شائعة أخرى تؤكد إصابة نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز بسبب مخالطته لمحمد عواد حارس مرمى الزمالك والذي ثبت إصابته بكورونا، قبل أن يؤكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق الكرة سليم تمامًا وأجرى مسحة جديدة للكشف المبكر عن فيروس كورونا وجاءت النتيجة سلبية تماما، مضيفًا أنه لا توجد أي أزمة والنادي فضل إجراء مسحة إضافية له كإجراء احترازي وجاءت النتيجة سلبية مثل نتائج المسحتين السابقتين لجميع أعضاء فريق الكرة بالنادي.