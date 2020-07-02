نجم الزمالك السابق : الجوهري أفضل مدرب في تاريخ مصر.. وأرشح هذا الثلاثي للمنتخب الأوليمبي

قال أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني، إن محمود الجوهري، هو أفضل مدير فني في تاريخ الكرة المصرية.

وأكد أحمد عيد في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أرشح الثلاثي حجازي وطارق حامد وصلاح للإنضمام للمنتخب الأولمبي في طوكيو".

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وتابع:"طارق حامد وعبد الله السعيد هما

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أفضل لاعبان في مصر حالياً، و السعيد قادر علي العطاء لسنوات قادمة".وأتم: "محمد صلاح وحسن شحاتة وأبو تريكة أفضل من أنجبت الكرة المصرية".

تحدث أحمد عيد عبدالملك نجم المنتخب المصري السابق، التقارير الصحفية بجنوب أفريقيا التي اتهمت لاعبي منتخب مصر باصطحاب فتيات ليل بالفندق خلال كأس العالم للقارات

2009.

وقال أحمد عيد: "كانت كل مباراة يخوضها المنتخب في مدينة مختلفة، وبعد فوزنا على إيطاليا بهدف نظيف أحزره محمد حمص، فوجئنا بسرقة أموال 8 لاعبين من الفندق وأنا من ضمنهم، وتم سرقة 700 دولار مني".

وأوضح: "وعليه، توجهنا فورا لمسؤولي الفندق وطلبنا مراجعة الكاميرات، وكان وقتها هناك فنان مشهور، وإعلامي، كانا متواجدين في الفندق مرتدين قمصان المنتخب، وظهورا في الكاميرات بصحبة فتيات".

وأتم: "تم خروج تلك اللقطات بعدما تعرضنا للهزيمة من أمريكا في اللقاء الأخير لتصدير أزمة".