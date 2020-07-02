نجم الزمالك السابق: حسام عاشور خسر كثيراً بسبب موقفه عن الأهلي

تحدث أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني، عن حسام عاشور وأحمد فتحي وشريف إكرامي وموقفهم بشأن الرحيل عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم.

وأكد أحمد عيد في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "حسام عاشور خسر الكثير في الفترة الأخيرة".

اقرأ أيضا.. أحمد عيد: أتمنى تعاقد الزمالك مع هذا الثنائي

وأضاف: "أحمد فتحي لاعب كبير

لكنه ليس من أبناء الأهلي ويحق له تحديد مصيرة كيفما يشاء".

وأتم: "شريف إكرامي خرج من الباب الكبير ويتمتع بحب الجميع علي المستوي الأخلاقي".

Advertisements

تحدث أحمد عيد عبدالملك نجم المنتخب المصري السابق، التقارير الصحفية بجنوب أفريقيا التي اتهمت لاعبي منتخب مصر باصطحاب فتيات ليل بالفندق خلال كأس العالم للقارات

2009.

وقال أحمد عيد: "كانت كل مباراة يخوضها المنتخب في مدينة مختلفة، وبعد فوزنا على إيطاليا بهدف نظيف أحزره محمد حمص، فوجئنا بسرقة أموال 8 لاعبين من الفندق وأنا من ضمنهم، وتم سرقة 700 دولار مني".

وأوضح: "وعليه، توجهنا فورا لمسؤولي الفندق وطلبنا مراجعة الكاميرات، وكان وقتها هناك فنان مشهور، وإعلامي، كانا متواجدين في الفندق مرتدين قمصان المنتخب، وظهورا في الكاميرات بصحبة فتيات".

وأتم: "تم خروج تلك اللقطات بعدما تعرضنا للهزيمة من أمريكا في اللقاء الأخير لتصدير أزمة".