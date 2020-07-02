كشف أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك ومنتخبناالوطني، أسباب تفاوض الزمالك معه مرة أخرى بعد الرحيل في المرة الأولى.
وقال أحمد عيد في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أحترفت في فريق أهلي بني غازي عن طريق الصدفة".
اقرأ أيضا.. شوقي غريب: ننتظر ظهور عناصر جديدة لضمها للمنتخب الأولمبي
وأكد: "تألقي في بطولة إفريقيا أمام الأهلي كان السبب في عودتي للزمالك، وفيريرا مدير فني مختلف عن أي مدير فني آخر تعاملت معه ويستحق لقب البروفيسور".
قال أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك ومنتخبناالوطني، إنه بدأ مسيرته الكروية مع نادي الزمالك لكنه رحل بسبب كثرة النجوم في هذا الوقت.
وأضاف أحمد عيد: "حلمي طولان هو مؤسس الجيل الذهبي لفريق حرس الحدود والعشري أستكمل المسيرة".
وأوضح: "أضعنا فوزاً قياسياً وتاريخيا علي الأهلي في نهائي كأس مصر".
وعن تصريحاته برغبته في الانتقال إلى الأهلي، شدد أحمد عيد: "جلست مع عدلي القيعي وصرحت برغبتي في اللعب للأهلي بناء علي نصيحته".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عيد عبدالملك يكشف سبب تعاقد الزمالك معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.