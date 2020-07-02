أحمد عيد عبدالملك يكشف سبب تعاقد الزمالك معه

كشف أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك ومنتخبنا

الوطني، أسباب تفاوض الزمالك معه مرة أخرى بعد الرحيل في المرة الأولى.

وقال أحمد عيد في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أحترفت في فريق أهلي بني غازي عن طريق الصدفة".

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وأكد: "تألقي في بطولة إفريقيا أمام الأهلي كان السبب في عودتي للزمالك، وفيريرا مدير فني مختلف عن أي مدير فني آخر تعاملت معه ويستحق لقب البروفيسور".

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قال أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك ومنتخبنا

الوطني، إنه بدأ مسيرته الكروية مع نادي الزمالك لكنه رحل بسبب كثرة النجوم في هذا الوقت.

وأضاف أحمد عيد: "حلمي طولان هو مؤسس الجيل الذهبي لفريق حرس الحدود والعشري أستكمل المسيرة".

وأوضح: "أضعنا فوزاً قياسياً وتاريخيا علي الأهلي في نهائي كأس مصر".

وعن تصريحاته برغبته في الانتقال إلى الأهلي، شدد أحمد عيد: "جلست مع عدلي القيعي وصرحت برغبتي في اللعب للأهلي بناء علي نصيحته".