رياضة | الزمالك يطالب كارتيرون تحديد مصير نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 05:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يطالب كارتيرون تحديد مصير نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، من أجل حسم مصير لاعب الفريق بالفترة المقبلة.

ويرغب مرتضى منصور، في الحصول على رأي المدير الفني في استمرار أحمد عيد اللاعب الشاب، حول استمراره من عدمه قبل تسويقه والاستفادة منه.

وجاءت جلسة المشرف على الكرة، بعد تعاقد الفريق مع التونسي حمزة المثلولي واقتراب التوقيع مع رجب بكار، حيث تتجه النية لإعارة عيد بالموسم الجديد من أجل كسب الخبرات.

ويتواصل كارتيرون بشكل مستمر مع أمير عبد العزيز المدرب المساعد، من أجل الإطلاع على البرنامج التدريبي المحدد للاعبين في المنازل للحفاظ على لياقتهم الفنية والبدنية، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتوقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد.