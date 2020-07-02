رياضة | جوارديولا: لا أعرف كلوب جيدا.. ولكني معجب به

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 05:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر جوارديولا: لا أعرف كلوب جيدا.. ولكني معجب به والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره ليفربول، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح بيب جوارديولا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، أن أمامه الكثير من المباريات.

ويريد المدرب أن يقدم فريقه مستوى جيد في مباراة اليوم، والخروج بنتيجة إيجابية أمام ليفربول بالإضافة إلى مباراة ساوثهامبتون، من أجل الوصول إلى أفضل صورة، قبل مواجهة آرسنال في نصف نهائي كأس الاتحاد.

وأشار إلى أن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هو اللعب بصورة جيدة في البريميرليج خلال الفترة المقبلة.

وكان تم منع جوارديولا من ارتداء الشريط الأصفر، من قبل مسئولو الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن هذا المنطلق أكد المدرب أن هذا السؤال يجب توجيهه للبريميرليج ولمن منعه.

وقال، " كل الحالات الإنسانية يجب الدفاع عنها، وهذا الشريط الأصفر مخصص للسجناء في سجونهم، وأن نطالب الناس بالتصويت، لم يسمح لي بارتداء الشريط الأصفر، ولكني أحضره معي في كل مرة، ومع وجود حركة السود مهمة، تم تشجيعنا بالفعل على المساهمة في تحسين المجتمع".

وواصل، " الرياضة دائما تحتاج إلى إثبات نفسك، ونشعر بالرضا التام عما قدمناه وما نقدمه، ولكن الرياضي لا يكتفي، الماضي هو الماضي، أدخلناه في ذاكرتنا ولكن العرض يجب أن يستمر".

وتابع، " علينا أن ننظر للمستقبل، ونترك ما فات من ذكريات، ومن يقول إنني لست بحاجة لإظهار أي شيء فهو مخطئ، في كل مرة عليك إظهار نفسك".

وفي سياق آخر، أكد بيب أنه على المستوى الشخصي، لا يعرف كلوب جيدًا ولكنه معجب به وبما تقدمه الفرق التي يدربها.

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وأضاف، "من الإيجابي محاولة تسجيل الأهداف، هذا النوع من المدربين يساعد كثيرًا، هو يرغب في الفوز، وبدوري أرغب في الفوز، ولكن عند نهاية المباراة، هو زميل لي وأتمنى أن تكون لي علاقة طيبة مع المدربين".

وشدد على أنه ليس قريب من كلوب مدرب ليفربول من خلال التعامل اليومي، مضيفا أن العلاقة الطيبة يجب أن تتواجد.

واستكمل، "نحن نمثل أنديتنا، وكم المؤتمرات الصحفية التي نجريها كل أسبوع، فنحن نمثل صورة مهمة، وعلينا إظهار ذلك".

وعن اقتراب ليروي ساني من الرحيل إلى بايرن ميونخ، علق قائلا، "الأمر يبدو كذلك، ولكنه لم يحسم شيء حتى الآن، هناك بعض التفاصيل الصغيرة ولكنه يبدو أنه في طريقه إلى النادي البافاري، مشيرا إلى أنه يتمنى له كل الأفضل في المستقبل".

وتقدم جوارديولا بالشكر للاعب على السنوات التي قضاها مع مانشستر سيتي، وقال، "سيملك فصلا آخر في ناد مذهل هو بايرن ميونخ، أراد الرحيل، وكل شخص له حياته الخاصة، وقراره الشخصي وهو من قرر المضي، كنا نحب بقاءه، ولكنه رأى أن الرحيل أفضل له وسيكون سعيدًا هناك".

فيما أكد مدرب السيتي على أنه رغم خسارة لقب الدوري إلا أنه تعلم دروسا كثيرا، منها أن الفريق قدم مستويات خيالية في كل مباراة،وقال، "علينا تقديم المزيد، كرة القدم تمنحك فرصة الفهم وتقبل أن هناك طرف آخر كان أفضل منك".

وأردف، " علينا الاستفادة من آخر مباراة في مباراة اليوم ومباريات المستقبل، وعدم تكرار الأخطاء، للعمل بقوة وتقديم ما هو أفضل، هناك بعض التفاصيل، وأرى بأننا لسنا بعيدين كفريق، ولكن يجب أن نقدم المزيد".

وأشار، "الدفاع عن اللقب أصعب من استعادته، ولكن الخصوم يرغبون في إظهار بأنهم جيدون أيضًا، سنمنح ذلك الشعور لليفربول بالموسم المقبل ولباقي الخصوم، وسنحاول مقاتلتهم على كتابة الفصول المقبلة في البريميرليج".

وفي النهاية تحدث عن مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، قائلا، "عدم تحديد ملعب المباراة لا يهمنا، سنلعب في أي مكان سيقرره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ونأمل أن يكون في مانشستر، ولكننا لا نعرف".