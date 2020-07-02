رياضة | عدة أسباب تجعل صلاح محسن يرغب في عدم العودة للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 05:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر عدة أسباب تجعل صلاح محسن يرغب في عدم العودة للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف سموحة، عدم رغبته في العودة إلى القلعة الحمراء نهاية الموسم الحالي.

وقام محسن، بإبلاغ تلك الرغبة إلى جهاز الكرة بالنادي الأهلي، حيث يتمسك باستكمال تجربته على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة مع سموحة.

وجاء ذلك مم أجل اكتساب المزيد من الخبرات، ولتخوفه من العودة للتجميد على دكة بدلاء الأهلى.

صلاح محسن يجد أن هناك صعوبة فى مشاركته بالمباريات بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود تكدس، بالإضافة إلى رغبة الأهلي فى ضم رأس حربة جديد.