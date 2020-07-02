شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تتويجه بالدوري اليوناني.. نجم «كوكا» يسطع بـ95 مشهدًا مضيئًا في سماء أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تُوج الدولى المصرى أحمد حسن «كوكا» بلقب الدورى اليونانى مع فريقه أوليمبياكوس، مضيفًا لقبًا جديدًا فى سجله خلال رحلة احترافه الأوروبية التى بدأها فى سن صغيرة.

كوكا، ابن الـ27 عامًا، صاحب الطول الفارع، والذى يبلغ 1.91 متر، خاض 45 مباراة مع أولمبياكوس منذ انتقاله له معارًا من براجا البرتغالى واستطاع تسجيل 19 هدفًا بقميصه محققًا أرقامًا مميزة فى قيادة خط هجوم الفريق اليونانى على سبيل الإعارة مطلع الموسم الجارى.

ووصلت مشاركات كوكا فى المباريات بمشواره الاحترافى فى أوروبا بشكل عام إلى 251 مباراة، تمكن من تدوين 95 مشهداً مضيئاً خلالها، إثر تسجيل 76 هدفاً وصناعة 19 لزملائه.

وجاءت أهداف أحمد حسن كوكا فى مشواره الأوروبى بواقع 42 هدفاً فى الدورى البرتغالى و8 أهداف باليوروليج، و13 بالدورى اليونانى، بالإضافة إلى 13 هدفاً أخرى ما بين كأس البرتغالى وكأس اليونان وتصفيات دورى الأبطال.

وشارك كوكا فى 25 مباراة دولية بقميص منتخب مصر الأول سجل خلالها 5 أهداف، على رأسها هدفاه فى مرمى تشاد بمستهل مشوار الفراعنة فى تصفيات مونديال روسيا 2018، بالإضافة إلى 3 أهداف فى مباريات ودية دولية بواقع هدفين فى زامبيا وهدف فى أوغندا، فى الوقت الذى حُرم فيه كوكا من الانضمام لقائمة منتخب مصر فى مونديال روسيا على الرغم من مشاركته فى أغلب مباريات التصفيات، وذلك بناء على وجهة نظر فنية للأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى الأسبق لمنتخب الفراعنة.

أحمد حسن كوكا فر هاربًا من صفوف ناشئى الأهلى مطلع موسم 2011-2012 فى واقعة شهيرة، من أجل اللعب فى صفوف رايو افى البرتغالى، ومنه إلى براجا البرتغالى ثم الإعارة لصفوف أولمبياكوس اليونانى.

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كان كوكا قد حقق لقب أمم إفريقيا للشباب مع منتخب مصر فى 2013، فضلاً عن لقب كأس البرتغال مع براجا عام 2016، قبل أن ينال لقب الدورى اليونانى مع أولمبياكوس

هذا الموسم.