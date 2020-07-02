شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتفقد الأهلي والزمالك.. ويُغلق «الحوتية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عددًا من الأندية الرياضية ومراكز الشباب لمتابعة تطبيق الضوابط الصحية والإجراءات الاحترازية التى أقرتها الوزارة لتنفيذها داخل المنشآت الشبابية والرياضية فى جميع المحافظات، عقب فتح الأندية، الأربعاء، بشكل رسمى.

وجاءت الجولة فى أول أيام عودة النشاط الرياضى وفق قرارات عودة النشاط التى أعلنها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وشملت الجولة تفقد أندية الأهلى والزمالك والجزيرة والصيد والترسانة، ومركز شباب الجزيرة، ومركز شباب ية.

واستمع الوزير لمسؤولى الأندية عن الإجراءات الاحترازية المطبقة منذ بداية وصول الأعضاء ودخولهم من أبواب النادى وقياس درجة الحرارة لهم، واستخدام مطهرات اليدين، وتجهيزات تنفيذ تلك الإجراءات فى أماكن الاستقبال، والبرجولات والمطاعم، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعى بين الأعضاء.

وأكد الدكتور أشرف صبحى على المتابعة الدورية للإجراءات الاحترازية المطبقة بالأندية ومراكز الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية، مع تقييم الوضع بشكل دورى حفاظا على صحة وسلامة الأعضاء ومرتادى المنشآت الشبابية والرياضية.

فى سياق متصل، قرر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة غلق مركز شباب الحوتية بالعجوزة، وإحالة مجلس إدارة المركز والعاملين للتحقيق الإدارى لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية فى أول أيام عودة النشاط الرياضى التى اكتشفها الوزير بنفسه خلال الزيارة التفقدية المفاجئة التى قام بها لمركز شباب الحوتية ورصده تغيب العاملين بالمركز وعدم تواجد أى مسؤول، وعدم تطبيق الضوابط الصحية اللازمة الأمر الذى دفع الوزير لاتخاذ قرار غلق المركز حفاظًا على سلامة وصحة الأعضاء والمترددين عليه.

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