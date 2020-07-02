الاهلي يحصل على راحة من التدريبات اليوم وغداً

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحصل فريق الأهلي على إجازة من التدريبات اليوم الخميس وغداً الجمعة على أن يستأنف الفريق تدريباته فى الخامسة من مساء السبت المقبل على ملعب التتش بالجزيرة ، وتدرب الفريق الأيام الأخيرة في فترة واحدة بعد أن تم تقسيم اللاعبين على مجموعتين في الأيام الأولى من العودة للتدريبات، ويقود ديفيد سيزا المدرب العام استعدادات الأهلي في الوقت الحالي لحين وصول رينينه فايلر للقاهرة يوم الاثنين المقبل.

من ناحية أخرى ، إعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الأخير التعاقد مع رينيه فايلرلمدة موسم جديد، وذلك في ضوء المفاوضات التي قام بها المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة على مدار الأيام الماضية والمكلف من محمود الخطيب رئيس النادي بذات المهمة ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات ، واستقر الأمر بعد عرض مرتجي الذي بذل جهدًا كبيرًا على أن يكون التعاقد لمدة سنة واحدة في ضوء المعطيات الحالية على مستوى العالم كله ، وسوف يعود فايلر للقاهرة الإثنين المقبل لاستكمال مهمته مع الفريق على الصعيدين المحلي والإفريقي.

فيما كلف المجلس رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لكافة الفرق الرياضية في الموسم الجديد. والعرض على مجلس الادارة في الاجتماع المقبل، وطالب المجلس بسرعة الانتهاء من هذه المهمة وفقًا للمعايير التي تم الاتفاق عليها والتي تهدف للارتقاء بالمستوى الفني والبدني للفرق في مختلف الأعمار السنية في جميع اللعبات.

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ووجه المجلس الشكر لأولا ليندجرين المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد عن الفترة التي تولي فيها المسئولية وسوف يقوم رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بترشيح بديلًا له وعرضه على مجلس الادارة في الاجتماع القادم.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي على الاتصال الهاتفي بالكابتن مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد والأطمئنان على صحته بعد الحادث الذي تعرض له في الفترة الأخيرة ، وأكد رئيس النادي على دعمه ومساندته والتمنيات له بالشفاء العاجل والعودة سريعًا لممارسة عمله.