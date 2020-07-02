لاعبو طنطا ينتظرون قرار الجهاز الفنى للعودة إلى التدريبات الجماعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر لاعبو فريق طنطا قرار الجهاز الفنى بقيادة أيمن المزين للعودة الى التدريبات الجماعية استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى بداية من الشهر المقبل عقب توقف دائم أكثر من 3 أشهر ، وأصدر نادي طنطا أعلن فيه اكتشاف اصابة لاعب جديد في صفوف الفريق واحد أعضاء الجهاز الفني بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لنتيجة المسحة الثانية التي أجريت للفريق الأول والجهاز الفني كان اللاعبين قد خضعوا لاختبار المسحة الأولى يوم الثلاثاء الماضي واسفرت نتيجتها عن إصابة 3 لاعبين و2 من الجهاز الفني بكورونا.

وكان مجلس إدارة نادى طنطا الرياضي قد أصدر بيانا الخميس بيانا رسميا اعلن فيه إصابة 3لاعبين بالفريق الأول لكرة القدم و2من الجهاز الفني بفيروس كورونا المستجد. وأكد مجلس الإدارة فى بيانه عللا إيجابية تحليل المسحة الأولى للمصابين بعد ان خضعوا مع باقي الفريق والجهاز الفني للفحص الطبي للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مجلس الإدارة فى بيانه أنه فور اكتشاف الإصابات تم عزل المصابين فى المنزل وخضوعهم لبروتوكول العلاج المنزلي ومتابعتهم يوميا، فى الوقت الذي لم يتحدد فيه موعد إجراء تحليل المسحة الثانية للمصابين . وكان قد خضع الفريق الأول لكرة القدم بنادى طنطا الرياضى يوم الثلاثاء الماضي لإجراء المسحة الطبية الأولى للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

ووصلت لجنة طبية للنادى ، بحضور الجهاز الإدارى للفريق بالكامل وجميع اللاعبين، وخضع الكابتن أيمن المزين المدير الفنى للفريق والجهاز المعاون له للمسحة ، كما خضع جميع اللاعبين أيضا لإجراء مسحة الحلق ، وسط إجراءات احترازية بالنادى ، وسط تباعد بين اللاعبين حفاظا على سلامتهم . وظهرت نتيجة فحص العينة الأولى إيجابية إصابة 3لاعبين و2من الجهاز الفني للفريق..