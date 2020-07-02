شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قرارات زملكاوية بفرمان جماهيرى أهمها تمديد تعاقد كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور فى اتخاذ قرارات مهمة خلال الفترة الأخيرة وفقا لمطالب جماهيرية لترتيب أوضاع الموسم الجديد على صعيد كرة القدم و كرة اليد من حيث التجديد أو الصفقات الجديد أواستمرار القيادات الفنية ، حيث يرصد الخليج 365 أبرز القرارات التى أسعدت الجماهير البيضاء فى التقرير التالى :

نجح مسئولو نادى الزمالك فى التجديد للمدير الفنى الفرنسى لفريق الكرة باتريس كارتيرون بعدما تلفى فى الفترة الأخيرة، عدة عروض سواء من الدوريات العربية المختلفة، إلا أن المدرب الفرنسى حسم موقفه بالتجديد لنادى الزمالك، بعد الاتفاق معه على زيادة عقده ماليًا بقيمة 20%، حيث قام اليوم بتوقيع العقد الجديد، ليتم غلق الملف فى القلعة البيضاء والتركيز فى المرحلة المقبلة التى ستشهد زيادة حجم الاستعدادات الخاصة بالفريق من أجل التحضير لعودة النشاط الكروى فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

كما نجح مسئولو نادى الزمالك فى الحصول على توقيع يحيى الدرع لاعب فريق كرة اليد بنادى الزمالك على عقود التتجديد للقلعة البيضاء لمدة سنتين فى صفقة انتظرها الجماهير البيضاء ، حيث وقع فى منزل المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بعدما أنهى مسئولو الأبيض كافة إجراءات التعاقد و تقارب وجهات النظر مع اللاعب الذى كان مطمع الاهلى خلال الفترة الماضية .

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