4 قرارات زملكاوية بفرمان جماهيرى أهمها تمديد تعاقد كارتيرون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور فى اتخاذ قرارات مهمة خلال الفترة الأخيرة وفقا لمطالب جماهيرية لترتيب أوضاع الموسم الجديد على صعيد كرة القدم و كرة اليد من حيث التجديد أو الصفقات الجديد أواستمرار القيادات الفنية ، حيث يرصد الخليج 365 أبرز القرارات التى أسعدت الجماهير البيضاء فى التقرير التالى :
استمرار كارتيرون فى قيادة الزمالك
نجح مسئولو نادى الزمالك فى التجديد للمدير الفنى الفرنسى لفريق الكرة باتريس كارتيرون بعدما تلفى فى الفترة الأخيرة، عدة عروض سواء من الدوريات العربية المختلفة، إلا أن المدرب الفرنسى حسم موقفه بالتجديد لنادى الزمالك، بعد الاتفاق معه على زيادة عقده ماليًا بقيمة 20%، حيث قام اليوم بتوقيع العقد الجديد، ليتم غلق الملف فى القلعة البيضاء والتركيز فى المرحلة المقبلة التى ستشهد زيادة حجم الاستعدادات الخاصة بالفريق من أجل التحضير لعودة النشاط الكروى فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
تجديد عقد يحيى الدرع
كما نجح مسئولو نادى الزمالك فى الحصول على توقيع يحيى الدرع لاعب فريق كرة اليد بنادى الزمالك على عقود التتجديد للقلعة البيضاء لمدة سنتين فى صفقة انتظرها الجماهير البيضاء ، حيث وقع فى منزل المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بعدما أنهى مسئولو الأبيض كافة إجراءات التعاقد و تقارب وجهات النظر مع اللاعب الذى كان مطمع الاهلى خلال الفترة الماضية .
أنهت إدارة نادى الزمالك اتفاقها مع الأنجولى أري بابل مهاجم أو أغسطس الأنجولى والدولى التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي الرياضي التونسي، كصفقتين من العيار الثقيل لضمهما إلى صفوف الفريق الموسم المقبل خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
مد فترة رفع غرامة عدم حضور الجمعية العمومية
فيما قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مد فترة رفع غرامة عدم حضور الجمعية العمومية الأخيرة أمام الأعضاء لنهاية الأسبوع الجارى، وبذلك يعتبر مد جديد لرفع الغرامة بعدما كان نهايتها أواخر الأسبوع، حيث جاء ذلك القرار من جانب منصور ومجلس الزمالك لإتاحة الفرصة أمام الأعضاء خلال تجديد الاشتراكات دون تحمل قيمة غرامة عدم حضور الجمعية العمومية الأخيرة للنادى.
وتؤكد الشواهد والأدلة حصول الزمالك على توقيع التونسي حمزة المثلوثى والأنجولي أرى بابل بالفعل، ولم يتبق سوي الإعلان الرسمي فقط عن قدوم اللاعبين
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