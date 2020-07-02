محمود الشامي: الانتخابات التكميلية "افتكاسة" جديدة

سخر محمود الشامي، عضو اتحاد الكرة السابق، من الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة، مشددا على أنها إذا حدثت ستكون "افتكاسة" جديدة.

وقال الشامي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "اعتقد أن الانتخابات التكميلية لن تجري على الإطلاق، وبند الـ 8 سنوات من المحتمل أن يتم إلغاءه، ويجب أن لا ننظر إلى المصالح خلال الفترة المقبلة".

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وعن ترشحه للانتخابات أوضح: "سأترشح على منصب نائب رئيس الجبلاية، ودورة مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق انتهت ولا نحتاج لانتخابات تكميلية".

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أكد محمود الشامي، عضو اتحاد الكرة السابق،أنه يؤيد عودة الدوري ولكن بشروط معينة، مشددا على اتحاد الكرة وضع خريطة لمدة عام ونصف.

وقال الشامي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": " كنت أتمنى من اتحاد الكرة توضيح تكلفة عودة الدوري ماليا لكل المراحل، كما أن استكمال الدوري في هذا التوقيت مع ضغط المباريات يعد مخاطرة كبيرة جدا".

وتابع: "كان يجب على اتحاد الكرة تفعيل دور الروابط خلال الفترة الحالية وهناك نسبة كبيرة من الأندية ترفض استكمال الدوريد.

وأتم: "رابطة المحترفين في عهد أبو ريدة تم تجميدها لرغبة بعض الأعضاء في السيطرة عليها".