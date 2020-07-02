إسلام صادق يكشف مفاجأة مدوية عن مرتضى منصور

كشف الإعلامي إسلام صادق، كواليس اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، مع لاعبي الفريق الكروي الأول اليوم.
وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "مرتضى منصور لم يخرج من منزله منذ جائحة فيروس كورونا، ويقوم بمتابعة نادي الزمالك من بيته، والموظفين يقوموا بإحضار كافة الأوراق والمستندات له في المنزل".
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وأضاف: "مرتضى منصور أصدر قرارات اليوم بعودة اللاعبين إلى التدريبات وإجراء مسحات على نفقة النادي وليس اتحاد الكرة".
كما كشف الإعلامي إسلام صادق، أن صالح جمعة، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، يرغب فى عقد جلسة مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفنيللفريق.
وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "صالح جمعة بدأت يتحدث مع لاعبي الفريق حول رغبته فى تحسين علاقته مع المدير الفني السويسري، بعدما تم إبلاغه بأن هذه هى الفرصة الأخيرة له داخل القلعة الحمراء".
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وأضاف: "البعض يري أن صالح جمعة لديه عروض خليجية لأنه من اللاعبين المميزين للغاية، ولكنه يرغب فى الاستمرار مع الأهلي والاعتذار لفايلر".
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