أحمد عيد: أتمنى تعاقد الزمالك مع هذا الثنائي

قال أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني، إنه يتمنى انضمام طاهر محمد طاهر للزمالك بدلاً من الأهلي. وأكد أحمد عيد في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "رمضان صبحي هو أكثر لاعب أهلاوي أتمنى أن أراه في نادي الزمالك". أهلاوي أتمنى أن أراه في نادي الزمالك". وأضاف: "عائلتي كلها زملكاوية بسبب الوالد وتربيت داخل جدران النادي، وأول مباراة أحضرها في الاستاد كانت مباراة القمة عام ١٩٩٢ وفاز الزمالك بهدفين". Advertisements اقرأ أيضا.. أحمد عيد عبدالملك: "الحكام بينزلوا الملعب معاهم كارت باسمي" وأشار: "وائل جمعة أصعب مدافع واجهته في الملعب، وشيكابالا وأيمن حفني وأحمد عبد الغني أفضل من لعبت بجوارهم". وأتم: "مباراة الجزائر الشهيرة بالقاهرة أصعب مباراة شاركت فيها في حياتي، وفريقي المفضل أوروبياً هو ريال مدريد وأحب رياضة كرة اليد والتنس".

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