خالد الغندور يكشف موعد عودته للظهور في قناة الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، عن سر تأخر عودته لتقديم برنامج “زملكاوي” عبر قناة النادي، رغم تعافي ابنته من إصابته سابقا بفيروس كورونا.

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وقال الغندور فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "عودتي يوم الثلاثاء المقبل قولا واحدا، وكان من المفترض ظهوري بالأمس ولكن

تأجلت بسبب أمور تخص مدينة الانتاج الإعلامي".وشدد الغندور على أن السبب في ذلك هو أن الشركة القائمة على العمل في مدينة الإنتاج الإعلامي تشترط وصول التحاليل الطبية التي تؤكد سلامة جميع العاملين، ولكونه من المخالطين لأحد المصابين خضع لفترة عزل وأجرى تحاليل لاحقا، أكدت سلامته.