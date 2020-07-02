الشامي: أؤيد عودة الدوري بشروط.. ويجب وضع خريطة لمدة عام ونصف

أكد محمود الشامي، عضو اتحاد الكرة السابق،أنه يؤيد عودة الدوري ولكن بشروط معينة، مشددا على اتحاد الكرة وضع خريطة لمدة عام ونصف.

وقال الشامي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten":

" كنت أتمنى من اتحاد الكرة توضيح تكلفة عودة الدوري ماليا لكل المراحل، كما أن استكمال الدوري في هذا التوقيت مع ضغط المباريات يعد مخاطرة كبيرة جدا".

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وتابع: "كان يجب على اتحاد الكرة تفعيل دور الروابط خلال الفترة الحالية وهناك نسبة كبيرة من الأندية ترفض استكمال الدوريد.

وأتم: "رابطة المحترفين في عهد أبو ريدة تم تجميدها لرغبة بعض الأعضاء في السيطرة عليها".