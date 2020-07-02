شوقي غريب: ننتظر ظهور عناصر جديدة لضمها للمنتخب الأولمبي

تحدث شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأليمبي، عن استعدادات الفراعنة لأولمبياد طوكيو المقبلة. وقال غريب خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " المنتخب الأولمبي لديه عرض لمواجهة منتخب كبير خلال سبتمبر المقبل خارج مصر". اقرأ أيضاً.. مدافع الأهلي السابق: الزمالك الأقرب للتتويج بدوري أبطال إفريقيا وأضاف " المنتخب الأولمبي حريص على مواجهة البرازيل والأرجنتين ضمن تحضيراته للأولمبياد". وأردف " اللجنة الخماسية وافقت على استمرار بطولة مواليد 1999 الموسم المقبل القرار سيكون في صالح المنتخب الأولمبي وهام في تجهيز لاعبيه للأولمبياد". مواليد 1999 الموسم المقبل القرار سيكون في صالح المنتخب الأولمبي وهام في تجهيز لاعبيه للأولمبياد". اقرأ أيضاً.. مدافع الأهلي السابق: فايلر لن يصل لأرقام جوزيه مع الأهلي وأكمل " ننتظر ظهور عناصر جديدة لضمها للمنتخب الأولمبي في دورة طوكيو ". وتابع " ربيع ياسين مدرب منتخب الشباب رشح لي عدد من اللاعبين لمراقبتهم خلال الفترة المقبلة". وواصل " لا توجد اي مشكلة في استكمال الموسم الحالي أو بداية الموسم القادم". Advertisements وأستدرك " لا توجد اي مشكلة في استكمال الموسم الحالي أو بداية الموسم القادم". اقرأ أيضاً.. محمد صديق: بركات كان أهم من أبوتريكة في الأهلي كما علق شوقي غريب، على قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف "، مؤكداً أن قرارات الكاف إيجابية ولمصلحة مستقبل الكرة الإفريقية. وكان كاف قرر تأجيل أمم إفريقيا 2021 للعام التالي على إثر تداعيات فيروس كورونا، بالإضافة إلى تحديد نظام المباريات المتبقية من مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

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