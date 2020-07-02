مدافع الأهلي السابق: فايلر لن يصل لأرقام جوزيه مع الأهلي

أكد محمد صديق مدافع ناديي الزمالك والأهلي السابق، أن المدرب السويسري رينيه فايلر لن يستطع الوصول للأرقام القياسية التي حققها البرتغالي مانويل جوزيه مع النادي الأهلي.
وقال صديق خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " فايلر لن ينجح في الوصول للأرقام القياسية التي حققها مانويل جوزيه مدرب النادي الأهلي السابق".
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وأضاف " إدارة الأهلي وفرت كل شئ لمانويل جوزيه، فالأهلي كان يمتلك جيل من اللاعبين مميز للغاية".
وبسؤال محمد صديق عن أسعار اللاعبين في الدوري المصري في الفترة الأخيرة، علق قائلاً، " أرى أن أغلى لاعب في مصر لاتتجاوز قيمته المالية ما بين 15 إلى 20 مليون جنيه".
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وعن أفضل مدافع لعب بجواره خلال مسيرته مع أندية المقاولون العرب أو الزمالك أو الأهلي، أجاب "أفضل مدافع لعبت بجواره كان وائل القباني، وأرى أن أفضل مدافع في الفترة الراهنة هو محمود علاء مدافع نادي الزمالك".
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