رياضة | نجم منتخب مصر السابق: أتمنى تعاقد الزمالك مع هذا الثنائي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 03:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم منتخب مصر السابق: أتمنى تعاقد الزمالك مع هذا الثنائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني، إنه يتمني إنضمام طاهر محمد طاهر للزمالك بدلاً من الأهلي.

وأكد أحمد عيد في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "رمضان صبحي هو أكثر لاعب أهلاوي أتمني أن أراه في نادي الزمالك".

وأضاف: "عائلتي كلها زملكاوية بسبب الوالد وتربيت داخل جدران النادي، وأول مباراة أحضرها في الاستاد كانت مباراة القمة عام ١٩٩٢ وفاز الزمالك بهدفين".

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وأشار: "وائل جمعة أصعب مدافع واجهته في الملعب، وشيكابالا وأيمن حفني وأحمد عبد الغني أفضل من لعبت بجوارهم".

وأتم: "مباراة الجزائر الشهيرة بالقاهرة أصعب مباراة شاركت فيها في حياتي، وفريقي المفضل أوروبياً هو ريال مدريد وأحب رياضة كرة اليد والتنس".