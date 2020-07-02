رياضة | أحمد عيد: أختار هذا الثلاثي مع المنتخب الأولمبي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 03:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد عيد: أختار هذا الثلاثي مع المنتخب الأولمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني، إن محمود الجوهري، هو أفضل مدير فني في تاريخ الكرة المصرية.

وأكد أحمد عيد في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أرشح الثلاثي حجازي وطارق حامد وصلاح للإنضمام للمنتخب الأولمبي في طوكيو".

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وتابع:"طارق حامد وعبد الله السعيد هما أفضل لاعبان في مصر حالياً، و السعيد قادر علي العطاء لسنوات قادمة".

وأتم: "محمد صلاح وحسن شحاتة وأبو تريكة أفضل من أنجبت الكرة المصرية".