رياضة | نجم الزمالك السابق: سأشجع أي فريق ضد الأهلي وأتمني خسارة الأحمر كل البطولات

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 03:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق: سأشجع أي فريق ضد الأهلي وأتمني خسارة الأحمر كل البطولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني، إنه يتمنى فوز الزمالك ببطولة إفريقيا إلا أن حظوظ الأربع فرق بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا متساوية.

وأكد أحمد عيد في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "في حالة خروج الزمالك سأشجع أي فريق ضد الأهلي وأتمني خسارته لكل البطولات".

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وأضاف: "الزمالك بحاجة للتعاقد مع لاعب وسط مدافع وأتمني ضم دونجا أو محمد عبد العاطي".

وكشف أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني، أسباب تفاوض الزمالك معه مرة أخرى بعد الرحيل في المرة الأولى.

وقال أحمد عيد في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أحترفت في فريق أهلي بني غازي عن طريق الصدفة".

وأكد: "تألقي في بطولة إفريقيا أمام الأهلي كان السبب في عودتي للزمالك، وفيريرا مدير فني مختلف عن أي مدير فني آخر تعاملت معه ويستحق لقب البروفيسور".