رياضة | تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد انتهاء مباريات اليوم الأربعاء

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 03:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد انتهاء مباريات اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم مساء أمس 4 مباريات من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، الجولة ال 33، والذي يتصدره فريق ريال مدريد في الوقت الحالي.

ماذال الصراع قائم علي ترتيب هدافي الدوري الإسباني، حيت يتواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب برشلونة، في المركز الأول بعد أن سجل الهدف رقم 22 له هذا الموسم.

وذلك بعدما سجل البرغوت هدفًا من ركلة جزاء في مواجهة أتلتيكو مدريد، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدافين، وذالك بفارق خمسة أهداف عن كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، والذي يمتلك 17 هدفًا.

وقد جاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هدف ميسي في مباراة اليوم كالتالى:-

1_ليونيل ميسي... 22 هدفًا

2_كريم بنزيما... 17 هدفًا.

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3_جيرارد مورينو.... 15 هدفًا.

4_راؤول جارسيا.... 13 هدفًا.

5_لويس سواريز.... 13 هدفًا.

6_إياجو أسباس...... 13 هدفًا.

7_أنتي بوديمير... 12 هدفًا.

8_أوكانبوكس....12هدفًا.

9_جايم جايم..... 12 هدفًا.

10_روجي مارتي....11 هدفًا.