رياضة | رسمياً.. آرسنال يجدد عقد نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 03:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر رسمياً.. آرسنال يجدد عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفصح نادي آرسنال، عن رسمية تجديد عقد لاعبه الشاب بوكايو ساكا، دون الكشف عن مدته العقد.

وأعلن آرسنال، في بيان على الموقع الرسمي للجانرز: "أن وقع بوكايو ساكا، عقدًا جديدًا طويل الأجل يضمن مع النادي لضمان مستقبله".

وأكمل: "ساكا معنا منذ أن كان في السابعة من عمره، وحقق أداء رائعًا هذا الموسم مع الفريق، وشارك مع الفريق.

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"وقد شارك الشاب بوكايو سالكا مع الفريق الأول في 37 مباراة منذ ظهوره لأول مرة في نوفمبر الثاني 2018".

واهتمام عدة من الأندية لضم اللاعب الشاب، ومن أهمها هذه الفرق هو ليفربول ودورتموند

وصرح ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال: "لقد أبهرني يوكايو بعمله وموقفه من الانسجام مع الفريق، و أنا متحمس لمواصلة العمل معه وتطويره بشكل أكبر ومساعدته على تحقيق أهدافنا".