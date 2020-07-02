تقارير: بايرن ميونيخ يتفق مع مانشستر سيتي على ضم ساني

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بعد سنوات في الدوري الإنجليزي بقميص مانشستر سيتي، يبدو أن ساني سيعود قريباً إلى البوندسليغا بقميص بايرن ميونيخ

كشفت تقارير إعلامية عن توصل بطل البوندسليغا بايرن ميونيخ إلى اتفاق مع مانشستر سيتي الإنجليزي لضم الألماني ليروي ساني، في صفقة تتراوح قيمتها بين 45 و60 مليون يورو. يأتي ذلك بعد رفض ساني تجديد عقده مع النادي الإنجليزي.

ذكرت وسائل إعلام ألمانية و بريطانية اليوم الثلاثاء (30 يونيو 2020) أن بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي لضم الجناح ليروي ساني.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" فإن قيمة صفقة انتقال ساني إلى بايرن ميونيخ تتراوح بين 45 و60 مليون يورو، في حين نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن محيط مدرب السيتي بيب غوارديولا أن ساني توصل إلى اتفاق مع سيتي للرحيل إلى الفريق البافاري بأقل من خمسين مليون يورو. ووفقاً للتقارير، من المنتظر أن يوقع ساني، الذي ينتهي عقده مع سيتي الموسم المقبل، عقداً مدته خمس سنوات مع النادي الألماني.

ووافق سيتي على بيع ساني (24 عاماً) بعدما أكد المدرب بيب غوارديولا أن اللاعب الألماني الدولي رفض "مرتين أو ثلاث مرات" توقيع عقد جديد مع النادي الإنجليزي.

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وانضم ساني إلى سيتي قادماً من شالكه في أغسطس عام 2016 مقابل 37 مليون جنيه إسترليني (45.81 مليون دولار) مع إضافات متعلقة بالأداء.

وكان الجناح، الذي أحرز 39 هدفاً وصنع 45 في 135 مباراة بجميع المسابقات مع سيتي، جزءاً مهماً من تشكيلة فريق غوارديولا الفائزة بالدوري الإنجليزي الممتاز في 2017-2018 و2018-2019.

لكنه غاب عن أغلب مباريات الموسم الحالي بعد إصابته في أربطة الركبة أمام ليفربول في مباراة جمعتهما في أغسطس، وظهر لأول مرة بعد تماثله للشفاء كبديل خلال الفوز 5- صفر على بيرنلي الأسبوع الماضي.