شكرا لقرائتكم هانى سعيد: عبده لومالا سيعود إلى القاهرة بعد انتهاء تأهيله عقب جراحة غضروف الركبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هانى سعيد المدير الرياضى لنادى بيراميدز إن الأوغندى عبده لومالا صانع ألعاب فريق الكرة سيعود إلى القاهرة بعد الآنتهاء من التأهيل عقب إجراء جراحة فى غضروف الركبة خارج مصر حيث يجرى حاليا عمليات التأهيل من أجل العودة للملاعب فى أقرب وقت ممكن.

أوضح سعيد أن لومالا احتاج لجراحة فى الغضروف وكعادة بيراميدز بأنه يختار للاعبيه أفضل طرق وأماكن العلاج والتأهيل سافر الدولى الأوغندى إلى السويد ومنها إلى بلجيكا حيث أجرى جراحة الغضروف هناك تحت إشراف أفضل الخبراء من أجل العودة سريعا للملاعب.

شدد هانى سعيد على أن النادى يتواصل بشكل مستمر مع لومالا للاطمئنان عليه وعلى مراحل التأهيل التى يخضع لها حيث يسير بشكل مطمئن فى برنامجه التأهيلى وأصبح غياب لومالا عن فترة التحضير للدورى فى حكم المؤكد قبل إتمام شفائه والعودة للتدريبات فى المرحلة المقبلة.

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قاد الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير ألفنى لفريق نادي بيراميدز أول تدريب له اليوم على رأس الجهاز ألفنى بعد العودة مؤخرا من بلاده بعدما قضى إجا قصيرة بصحبة جهازه المعأون بالتنسيق مع إدارة النادي.

كان تشاتشيتش عاد نهاية الأسبوع الماضى إلى القاهرة بصحبة جهازه المعأون وخضع الجميع لإجراءات المسحات للكشف المبكر عن فيروس كورونا وجاءت النتائج سلبية ليقود التدريبات بشكل طبيعي، فى إطار الالتزام ببروتوكول اتحاد الكرة واللجنة الطبية.

وقاد تشاتشيتش التدريبات التى أظهر خلالها اللاعبون قوة كبيرة استعدادا لاستئناف مباريات الدورى الممتاز المنتظر انطلاقه فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.