شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبدالملك: فنان مشهور وإعلامي تسببا في أزمة فتيات الليل بجنوب افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أحمد عيد عبدالملك نجم المنتخب المصري السابق، عن التقارير الصحفية بجنوب أفريقيا التي اتهمت لاعبي منتخب مصر باصطحاب فتيات ليل بالفندق خلال كأس العالم للقارات 2009.

وقال أحمد عيد في تصريحات تلفزيونية : "كانت كل مباراة يخوضها المنتخب في مدينة مختلفة، وبعد فوزنا على إيطاليا بهدف نظيف أحزره محمد حمص، فوجئنا بسرقة أموال 8 لاعبين من الفندق وأنا من ضمنهم، وتم سرقة 700 دولار مني".

وأوضح: "وعليه، توجهنا فورا لمسؤولي الفندق وطلبنا مراجعة الكاميرات، وكان وقتها هناك فنان مشهور، وإعلامي، كانا متواجدين في الفندق مرتدين قمصان المنتخب، وظهورا في الكاميرات بصحبة فتيات".

وأتم: "تم خروج تلك اللقطات بعدما تعرضنا للهزيمة من أمريكا في اللقاء الأخير لتصدير أزمة".

قال أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني، إن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي قياساً لعدد البطولات القارية التى حققها في القرن الماضي، وأكد أحمد عيد في تصريحات تلفزيونية": "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لم يرسل أي منشورات بخصوص نظام تحديد نادي القرن".

وأضاف: "سنرسخ في عقول الأجيال القادمة بأننا نادي القرن وسنختار يوماً كل عام للإحتفال باللقب"

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وأتم: "ضد كل التجاوزات التى طالت شيكابالا وأسرته وابنه".

قال أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني، إن النادي الأهلي يوجد داخل جدرانه الكثير من المشاكل"، وأكد أحمد عيد في تصريحات تلفزيونية": "المشاكل لم تعلن في الأهلي رغم وجودها ولكن مع بدأ عصر السوشيال ميديا، تم اظهار تلك المشاكل"

وتابع: "مشاكل الأهلي أصبحت ملعنة على عكس زمان بسبب السوشيال ميديا"

وكشف عيد عبد الملك، أسباب تفاوض الزمالك معه مرة أخرى بعد الرحيل في المرة الأولى، وقال": "أحترفت في فريق أهلي بني غازي عن طريق الصدفة".

وأكد: "تألقي في بطولة إفريقيا أمام الأهلي كان السبب في عودتي للزمالك، وفيريرا مدير فني مختلف عن أي مدير فني آخر تعاملت معه ويستحق لقب البروفيسور".