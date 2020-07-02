شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبد الملك: الحكام بينزلوا الملعب ومعاهم كارت باسمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني، إنه كان يتعرض لظلم تحكيمي طوال مسيرته الكروية داخل الملاعب، وأكد أحمد عيد في تصريحات تلفزيونية": "الحكام كانوا بينزلوا الملعب ومعاهم كارت بإسم أحمد عيد حتى لو معملتش حاجة".
وتابع: "الحكم محمد فاروق قال لطارق العشري استبدل أحمد عيد لأنني سأقوم بطرده".
وعن مسيرته مع المنتخب الوطني: "إصابة الثلاثي عمرو زكي وعبد الحليم علي ومجدي عبد العاطي السبب في إنضمامي للمنتخب، وحسن شحاته كان يحب عماد متعب ويعتبره بمثابة الإبن".
وأضاف: "أحمد حسن قائد تاريخي ولم يأخذ حقه الكافي من الشهرة، ومحمد شوقي وأحمد فتحي أقرب اللاعبين لقلبي وبركات أخف دم في الدنيا".
وأتم: "بوب برادلي مدير فني رائع لكن الظروف لم تساعده داخل مصر، ومشادة مع محمد شوقي في إحدى المباريات الودية تسببت في موجه سباب لي من جمهور الأهلي".
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