شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبد الملك: الحكام بينزلوا الملعب ومعاهم كارت باسمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني، إنه كان يتعرض لظلم تحكيمي طوال مسيرته الكروية داخل الملاعب، وأكد أحمد عيد في تصريحات تلفزيونية": "الحكام كانوا بينزلوا الملعب ومعاهم كارت بإسم أحمد عيد حتى لو معملتش حاجة".

وتابع: "الحكم محمد فاروق قال لطارق العشري استبدل أحمد عيد لأنني سأقوم بطرده".

وعن مسيرته مع المنتخب الوطني: "إصابة الثلاثي عمرو زكي وعبد الحليم علي ومجدي عبد العاطي السبب في إنضمامي للمنتخب، وحسن شحاته كان يحب عماد متعب ويعتبره بمثابة الإبن".

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وأضاف: "أحمد حسن قائد تاريخي ولم يأخذ حقه الكافي من الشهرة، ومحمد شوقي وأحمد فتحي أقرب اللاعبين لقلبي وبركات أخف دم في الدنيا".

وأتم: "بوب برادلي مدير فني رائع لكن الظروف لم تساعده داخل مصر، ومشادة مع محمد شوقي في إحدى المباريات الودية تسببت في موجه سباب لي من جمهور الأهلي".