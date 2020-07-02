شكرا لقرائتكم كارتيرون يحدد لفريق الزمالك 4 وديات قبل مباراة الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك 4 وديات علي أقل تقدير يخوضها الفريق قبل مباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل في الكاميرون، وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك ان كارتيرون وضع برنامج تدريبي كامل للاعبين خلال الفترة الحالية، ينتهي بخوض 4 وديات متدرجة المستوى وذلك في حالة الاستقرار بصفة رسمية علي عدم خوض مباريات الدوري.

من ناحية اخري ، كشف مصدر مقرب من نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط بيراميدز، أنه قام بالتوقيع لنادى الزمالك على عقد يمتد لمدة 4 مواسم مقبلة، موضحا أن اللاعب لم يشترط أية أمر على نادى الزمالك ووقع على الفور لقلعة ميت عقبة، بعد الاتفاقات التى تمت معه، وأوضح المصدر ذاته أن دونجا حصل على وعد بإنهاء الصفقة مع ناديه خلال الفترة المقبلة.

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وخاض دونجا 23 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم فى جميع البطولات، بمجموع دقائق لعب بلغت 1902 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد بمعدل تهديفى ونال البطاقة الصفراء فى 4 مناسبات، ويعد أحد العناصر الصاعد بقوة فى الكرة المصرية سواء مع ناديه أو المنتخب الوطنى.

وأضاف المصدر ذاته أن دونجا رحب بالتوقيع لنادى الزمالك بعد الجدية الكبيرة التى حدثت فى المفاوضات معه لضمه، حيث ينتظر إنهاء الصفقة مع ناديه حتى يصبح لاعبا بشكل رسمى فى قلعة ميت عقبة بالموسم الجديد، على أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات بين الجانبين حول إتمام الصفقة بعدما قام اللاعب بالتوقيع لنادى الزمالك بينما مدد نادى بيراميدز تعاقده مع المدافع على جبر لمدة عامين إضافيين ليستمر بموجبه فى صفوف بيراميدز حتى عام 2024، بعدما كان عقده السابق ينتهى فى عام 2022، يأتى ذلك لما سبق وأشار إليه "اليوم السابع" فى إطار خطة النادى لتخفيض عقود كل من عمر جابر وعلى جبر وأحمد الشناوى، حيث إنهم من أعلى العقود فى صفوف الفريق ووقع على جبر عقده الجديد مع بيراميدز فى حضور هانى سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيونى مدير التعاقدات بالنادي، ليبقى المدافع الأساسى فى صفوف فريق الكرة لأربع سنوات مقبلة.