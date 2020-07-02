شكرا لقرائتكم شوبير: مدرب الفراعنة السابق مرشح بقوة للتواجد في جهاز منتخب الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي أحمد شوبير أن محمود فايز مدرب منتخب مصر الساق مرشح بقوة للتواجد في جهاز منتخب الإمارات مع خورخي بينتو، لاسيما أنه صاحب خبرات كبيرة وسبق له التواجد مع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر.

و كشف الاتحاد الإماراتى لكرة القدم، تعيين الكولومبى خورخى لويس بينتو مدرباً للمنتخب الأول بشكل رسمى، لاستكمال مشوار التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 فى الصين.

وأكد الاتحاد الإماراتى فى بيان رسمى قال فيه، "مجلس الإدارة أكمل إجراءات التعاقد مع الكولومبى خورخى لويس بينتو ليتولى مهمة تدريب منتخبنا الوطنى الأول للفترة المقبلة"، بعدما كان تم الاتفاق على تفاصيل التعاقد لمدة سنتين.

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وسيقود الكولومبى لويس بينتو صاحب الـ67 عاماً، مهمة تدريب منتخب الإمارات وسيحل بينتو بديلاً للصربى إيفان يوفانوفيتش الذى عيّن مدرباً للمنتخب فى ديسمبر 2019، وتم فسخ التعاقد معه فى أبريل الماضى على هامش أزمة توقف المباريات بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

وستكون مهمة بينتو قيادة الإمارات إلى نهائيات كأس العالم 2022، حيث عانى"الأبيض" فى مبارياته الأربع الأولى ضمن منافسات المجموعة السابعة التى يحتل فيها المركز الرابع مع 6 نقاط من فوزين وخسارتين.