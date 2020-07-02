شكرا لقرائتكم معتز إينو: طموحي التواجد في جهاز الأهلي.. وأميل لمدرسة جوارديولا التدريبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد معتز إينو لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن هدفه في مرمى الزمالك بالسوبر رد اعتبار خاصة بعد السباب الذي نالته من الجماهير البيضاء في هذه المباراة، مؤكدا أنه يقدر ويحترم الزمالك وجماهيره ولا ينطر فضله عليه في مشواره الكروي.

قال إينو، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سورتس 1: صنعت تاريخا كبيرا مع الأهلي وحققت 14 بطولة خلال 5 سنوات، مضيفا: "أفضل التدرج في العمل بالتدريب من الناشئين مثل حسام البدري وعلاء ميهوب وسامي قمصان وأحرص على متابعة بايرن ميونيخ وبرشلونة لتطوير مهاراتي التدريبية".

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تابع: أميل إلى مدرسة بيب جوارديولا وأعشق الاستحواذ داخل الملعب وهو ما أنقله للاعبي فريقي بأن يكونوا المتحكمين والرئيس داخل الملعب وبذلك ستمنع الخطورة عن مرماك، كما استفدت من التدرب تحت قيادة مانويل جوزيه.

استطرد: طموحي الانضمام للجهاز الفني بالفريق الأول للأهلي في المستقبل.