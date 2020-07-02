شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبد الملك: السوشيال ميديا فضحت مشاكل الأهلي المستخبية من سنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني، إن النادي الأهلي يوجد داخل جدرانه الكثير من المشاكل"، وأكد أحمد عيد في تصريحات تلفزيونية": "المشاكل لم تعلن في الأهلي رغم وجودها ولكن مع بدأ عصر السوشيال ميديا، تم اظهار تلك المشاكل"

وتابع: "مشاكل الأهلي أصبحت ملعنة على عكس زمان بسبب السوشيال ميديا"

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وكشف عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني، أسباب تفاوض الزمالك معه مرة أخرى بعد الرحيل في المرة الأولى، وقال": "أحترفت في فريق أهلي بني غازي عن طريق الصدفة".

وأكد: "تألقي في بطولة إفريقيا أمام الأهلي كان السبب في عودتي للزمالك، وفيريرا مدير فني مختلف عن أي مدير فني آخر تعاملت معه ويستحق لقب البروفيسور".