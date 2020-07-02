شكرا لقرائتكم أحمد عيد: أتمنى تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني، إنه يتمني إنضمام طاهر محمد طاهر للزمالك بدلاً من الأهلي، وأكد أحمد عيد في تصريحات تلفزيونية": "رمضان صبحي هو أكثر لاعب أهلاوي أتمني أن أراه في نادي الزمالك".

وأضاف: "عائلتي كلها زملكاوية بسبب الوالد وتربيت داخل جدران النادي، وأول مباراة أحضرها في الاستاد كانت مباراة القمة عام ١٩٩٢ وفاز الزمالك بهدفين".

وتابع: "وائل جمعة أصعب مدافع واجهته في الملعب، وشيكابالا وأيمن حفني وأحمد عبد الغني أفضل من لعبت بجوارهم".

وأتم: "مباراة الجزائر الشهيرة بالقاهرة أصعب مباراة شاركت فيها في حياتي، وفريقي المفضل أوروبياً هو ريال مدريد وأحب رياضة كرة اليد والتنس".

قال أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني، إن محمود الجوهري، هو أفضل مدير فني في تاريخ الكرة المصرية، وأكد أحمد عيد: "أرشح الثلاثي حجازي وطارق حامد وصلاح للإنضمام للمنتخب الأولمبي في طوكيو".

وتابع:"طارق حامد وعبد الله السعيد هما أفضل لاعبان في مصر حالياً، و السعيد قادر علي العطاء لسنوات قادمة".

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وأتم: "محمد صلاح وحسن شحاتة وأبو تريكة أفضل من أنجبت الكرة المصرية".

تحدث أحمد عيد عبدالملك نجم المنتخب المصري السابق، عن التقارير الصحفية بجنوب أفريقيا التي اتهمت لاعبي منتخب مصر باصطحاب فتيات ليل بالفندق خلال كأس العالم للقارات 2009.

وقال أحمد عيد : "كانت كل مباراة يخوضها المنتخب في مدينة مختلفة، وبعد فوزنا على إيطاليا بهدف نظيف أحزره محمد حمص، فوجئنا بسرقة أموال 8 لاعبين من الفندق وأنا من ضمنهم، وتم سرقة 700 دولار مني".

وأوضح: "وعليه، توجهنا فورا لمسؤولي الفندق وطلبنا مراجعة الكاميرات، وكان وقتها هناك فنان مشهور، وإعلامي، كانا متواجدين في الفندق مرتدين قمصان المنتخب، وظهورا في الكاميرات بصحبة فتيات".