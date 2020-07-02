شكرا لقرائتكم معتز إينو: قلت للقيعي نفسي أشوف الخطيب وأوقع عقود اللعب للأهلي عنده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف معتز اينو لاعب الأهلي والزمالك السابق، عن أن والده لم يكن يعلم باختباره في الزمالك، مؤكدا أن بدر حداد وهشام يكن قرروا ضمي لفريق ناشئي الزمالك تحت 17 سنة.

وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سورتس 1: كنت ألعب في الزمالك بدون عقد وتم تصعيدي للفريق الأول مع البرتغالي فينجادا حيث طلب بعدم نزولي للناشئين مع أول يوم شاهدني فيه.

وعن رحيله عن الزمالك أكد أنه كان لا يوجد استقرار في الزمالك وقت وجوده مثلما هو الحال حاليا وفي خلال 3 شهور تواجد 3 رؤساء للنادي بخلاف تأخير المستحقات، وعدم تقدير أبناء النادي بشكل جيد رغم مشاركتي الأساسية وظهوري في 25 مباراة من أصل 27، مشيرا إلى أن كمال دوريش رئيس الزمالك السابق أول رئيس وقع معه على عقد مدته 3 سنوات.

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وعن كواليس انتقاله للأهلي علق: "عدلي القيعي أول من فاوضني في الانتقال للأهلي، وقلت له: "نفسي أشوف الخطيب وأوقع على عقود الانتقال للأهلي عنده والفعل وقعت في بيته"، مضيفا أن الزمالك عرض علي مبلغ أعلى مما سأحصل عليه في الأهلي بعد علمهم بالتوقيع للغريم ولكن أبلغتهم بأنني استخرت الله وقررت الانتقال للجزيرة.

كشف كواليس اليوم الأول داخل الأهلي: "جسمي اتقشعر بعد استقبال جماهير الأهلي لي في أول يوم داخل النادي الأهلي.. ومتحسش إنك غريب في الأهلي ومن أول يوم في النادي حسيت أن ليا سنتين، وحسام عاشور أول من احتضنني في الأهلي بعد الانضمام لصفوفه".