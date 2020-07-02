شكرا لقرائتكم محمد صديق: فايلر لن ينجح في تكرار إنجازات جوزيه وبن شرقى الأفضل بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد صديق نجم الأهلى والزمالك الأسبق إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للقلعة الحمراء لن ينجح في تكرار إنجازات البرتغالى مانويل جوزيه مع الأحمر معللا حديثه بقوة الجيل الذى كان يملكه جوزيه.

وكشف صديق خلال حواره لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامى إبراهيم فايق على قناة أون نتايم سبورتس 2 سبب تفوق كارتيرون مع الزمالك عن الأهلى قائلا :" تفوق كارتيرون مع الزمالك عن الأهلى بسبب إمكانيات لاعبي الفريق الأبيض".

أكد نجم الأهلى والزمالك الأسبق أن الفريق الأبيض هو الأقرب للتتويج بدوري أبطال أفريقيا مضيفا :" الفترة الأفضل في مسيرتى كانت مع الزمالك وأن أفضل مدافع في السنوات الأخيرة هو محمود علاء ويتفوق على أحمد حجازى وعلى جبر".

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واختتم :" أفضل مدافع عاصرته هو وائل القبانى ويتفوق على وائل جمعة وإبراهيم سعيد وأفضل لاعب في الدوري المصري هو أشرف بن شرقى ويتفوق على معلول وعبد الله السعيد".

محمد صديق بدأ حياته فى ناشئى المقاولون العرب وتدرج فى صفوف القطاع حتى وصل إلى الفريق الأول، وكان ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها. وكان إحدى حلقات الصراع بين الأهلى والزمالك لضمه، حتى نجح الزمالك تحت قيادة كمال درويش فى خطفه قبل الأهلي، ولكن بعد انتهاء عقده مع الزمالك انضم إلى الأهلى فى صفقة هزت الوسط الرياضى.