شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبد الملك: كاف لم يرسل أي منشورات بخصوص نظام تحديد نادي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني، إن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي قياساً لعدد البطولات القارية التى حققها في القرن الماضي، وأكد أحمد عيد في تصريحات تلفزيونية": "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لم يرسل أي منشورات بخصوص نظام تحديد نادي القرن".

وأضاف: "سنرسخ في عقول الأجيال القادمة بأننا نادي القرن وسنختار يوماً كل عام للإحتفال باللقب"

وأتم: "ضد كل التجاوزات التى طالت شيكابالا وأسرته وابنه".

قال أحمد عيد عبد الملك، نجم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني، إن النادي الأهلي يوجد داخل جدرانه الكثير من المشاكل"، وأكد أحمد عيد في تصريحات تلفزيونية": "المشاكل لم تعلن في الأهلي رغم وجودها ولكن مع بدأ عصر السوشيال ميديا، تم اظهار تلك المشاكل"

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وتابع: "مشاكل الأهلي أصبحت ملعنة على عكس زمان بسبب السوشيال ميديا"

وكشف عيد عبد الملك، أسباب تفاوض الزمالك معه مرة أخرى بعد الرحيل في المرة الأولى، وقال": "أحترفت في فريق أهلي بني غازي عن طريق الصدفة".

وأكد: "تألقي في بطولة إفريقيا أمام الأهلي كان السبب في عودتي للزمالك، وفيريرا مدير فني مختلف عن أي مدير فني آخر تعاملت معه ويستحق لقب البروفيسور".