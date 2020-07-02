شكرا لقرائتكم محمد صديق: حمدت ربنا بعد انتقالى للأهلى لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد صديق نجم الأهلى والزمالك الأسبق، إنه شكر الله سبحانه وتعالى بعد انتقاله إلى القلعة الحمراء معللا ذلك بأنه لن يلعب مرة أخرى ضد المهاجم القوي ذو الإمكانيات الكبيرة عماد متعب على حد وصفه.

وتحدث صديق خلال حواره لبرنامج جمهور التالتة الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورتس 2 عن أغلى بطولة في نسيرته الكروية قائلا :" تتويجى بدوري أبطال أفريقيا مع الأهلى 2006 الأفضل في مسيرتى رغم تتويجى بنفس اللقب مع الزمالك موسم 2002 ".

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تابع نجم الأهلى والزمالك الأسبق:" لو عاد بى الزمن سأكرر انتقالى للنادى الأهلى وسأتخذ الخطوة مرة أخري" مضيفا :" كمال درويش رئيس نادى الزمالك الأسبق تسبب في رحيلى عن القلعة البيضاء في ذلك الوقت".

محمد صديق بدأ حياته فى ناشئى المقاولون العرب وتدرج فى صفوف القطاع حتى وصل إلى الفريق الأول، وكان ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها. وكان إحدى حلقات الصراع بين الأهلى والزمالك لضمه، حتى نجح الزمالك تحت قيادة كمال درويش فى خطفه قبل الأهلي، ولكن بعد انتهاء عقده مع الزمالك انضم إلى الأهلى فى صفقة هزت الوسط الرياضى.