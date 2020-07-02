عودة الحياة لفورملا1.. «ريد بُل ريسينج» يطلق «سيارة 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد طول انتظار، يعود موسم 2020 للفورمولا1 للانطلاق من جديد مع سباقَين متتاليَين على حلبة «ريد بُل رينج» في النمسا، في 5 و12 يوليو/ تموز الجاري، في رحلة من السباقات التي يتنافس فيها النخبة من السائقين، والفرق، في طريق يمتد على مدار الأشهر المقبلة، وصولاً إلى حلبة مرسى ياس في أبوظبي، من أجل ختام موسم تجاوز الكثير من التحديات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن الرياضة انتصرت فيه بالنهاية.

وسينطلق الموسم مع ثلاث سابقات تاريخية، حيث إن حلبة «ريد بُل رينج» ستستضيف السباق الافتتاحي لموسم فورمولا1 للمرة الأولى، في حين سيقام سباقان على الحلبة نفسها لأسبوعين متتاليين، على أن يكون الحدث خلف أبواب موصدة أمام الجمهور لضمان التزام معايير السلامة.

ويتوق كل من السائقين أليكس ألبون، وماكس فيرستابين، إلى المضي قدماً، لكن بالنسبة للأخير فهذه فرصة لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في النمسا، وقد حقق ماكس فوزين رائعين في 2018 و2019 وهو يبدو في حالة جيدة لبداية هذا الموسم.

وقام فريق ريد بُل رايسنج، مؤخراً، باختبار سيارته لعام 2020 على حلبة سيلفرستون البريطانية، حيث أكمل ألبون 100 كيلومتر بعد غياب دام 118 يوماً عن القيادة، أي منذ تجارب برشلونة الشتوية قبل موسم 2020، على حلبة، وأشار ألبون إلى أنه وبالرغم من الانقطاع الطويل لكنه شعر بالراحة مباشرة بعد خمس، أو ست لفات، مشدداً على أنه شعر بجاهزية كاملة.

وقبل التغييرات الكبرى المنتظرة في قوانين هذه الرياضة والمرتقبة في عام 2021، طرأت تعديلات طفيفة على القواعد التقنية، ومعظم التغييرات، مثل السماح بتعزيز نظام توليد الطاقة بالاعتماد على الحركة MGU-K وتقليص الاختبارات على السيارات، تندرج ضمن القواعد الرياضية المعمول بها، وعلى هذا الأساس، أتى تصميم سيارة «آر بي 16» ليرتكز على إدخال التحسينات بناءً على التجارب والخبرات المكتسبة من سيارة «آر بي 15»، واستكشاف النقاط الأخرى التي ما زال من الممكن تحقيق المكاسب من خلالها.