شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الأهلي تأبي التوقف عن استقبال نزلاء جدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترفض مستشفى الأهلي أن تظل خوية من نزلائها من لاعبي المارد الأحمر، ففي الوقت الذي يتعافى لاعب أو أكثر يسلم الراية من بعده لنزيل آخر، ويعد الموسم الماضي موسما استتثنائيا من حيث عدد الإصابات التي ضربت صفوف الأهلي ووصل عدد اللاعبين المتواجدين في مستفشى الفريق الأحمر أكثر من 10 لاعبين وهو رقم كبير للغاية.

ورغم أن فترة كورونا كانت كفيلة لتغير موقف مستشفى الأهلي وتكون فرصة لتعافي جميع المصابين، وبدلا من أن تغلق أبوابها ، إلا أنها كانت بداية عودة النشاط كانت فرصة لاستكمال استقبال نزلاء جدد، يحتاجون بعض الوقت للتعافي من الإصابات التي يعانون منها بخلاف اللاعبين المتواجدين في المستفشى منذ مدة.

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وتلقى الجهاز الفني للأهلى صدمة قاسية بعدما تلقى تأكيدات من الطبيب المُعالج لحسين الشحات لاعب الفريق بأن اللعب يحتاج أربعة شهور قبل العودة للتدريبات بعد إجراء عملية جراحية صباح الأحد قبل الماضي في "الفتاق".

ورغم أن الجهاز الفني كان قد أكد أن اللاعب فترة تصل لـ4 أسابيع قبل المشاركة في التدريبات الجماعية إلا أن الطبيب المُعالج فجر مفاجأة من العيار الثقيل خلال الساعات الماضية بعدما أكد أن الشحات يحتاج أربعة شهورقابلة للزيادة قبل العودة للتدريبات وهو ما يُعني أن موسم اللاعب إنتهى محلياً وأفريقياً مع الاهلي.