4 دوافع تؤهل الزمالك للتتويج بلقب دوري أبطال افريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الجهاز ألفنى لنادى الزمالك بقيادة ألفرنسى باتريس كارتيرون خلال الأيام المقبلة جديا للمباراة المرتقبة أمام الرجاء المغربى المقرر لها منتصف سبتمبر المقبل فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا وفقا لقرارات الاتحاد الأفريقي.

ويحاول كارتيرون وجهازه المعاون وضع البرنامج التدريبى للفريق وبرنامج الاعداد خلال الشهرين المقبلين مع الاعتبار إقامة المباراة فى الكاميرون من حيث السفر والمناخ وملاعب التدريب والإقامة.

وسيعقد الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون اجتماعات هامة مع لاعبى الفريق عبر الفيديو للحديث عن مباراة الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لدورى ابطال افريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل فى الكاميرون حيث سيتحدث الفرنسى كارتيرون مع لاعبيه عن فريق الرجاء والفترة المقبلة لشحن معنويات اللاعبين وتهيئتهم النفسية على عودة النشاط والتدريبات.

تزامنا فى الوقت الذى سيعقد فيه مجلس إدارة نادى الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور اجتماعات مهمة أيضا لمناقشة العديد من الملفات الهامة التى تخص فريق الكرة وإدارة النادى والقضايا التى تحاصر الزمالك فى المحكمة الرياضية الدولية.

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وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عبر موقعه الرسمى ، قرارت اللجنة التنفيذية التى اجتمعت عبر ألفيديو، حيث جاء أبرزها استئناف مسابقتى دورى الأبطال والكونفدرالية فى شهر سبتمبر، على أن يقام الدور نصف النهائى من مباراة وأحدة، ولم يتحدد بعد البلد المضيف للدورين نصف النهائى والنهائى لدورى الأبطال بينما تستضيف المغرب الدورين نصف النهائى والنهائى للكونفدرالية.

ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر فى المغرب.

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