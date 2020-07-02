شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة : جاهزون لمباريات الدورى بعد 4 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نادر شوقي الرئيس التنفيذي للشركة المسئولة عن إدارة نادي الجونة، ان فريق الكرة بدأ التدريبات يوم الثلاثاء الماضي، ويقوم بعمل مسحة كل 5 أيام ، بالتنسيق مع اتحاد الكرة، مضيفا ان فريق الجونة أجرى 4 مسحات حتى الآن وكانت هناك عينة إيجابية واحدة في المسحة الثانية".

وأوضح شوقى في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2 ، أن بيدرو المدير الفني لفريق الجونة سيعود إلى مصر 3 يوليو المقبل حيث يتواجد حاليا في البرتغال وسيعود بعد غد الجمعة، ولا يوجد لدينا مشكلة في فترة الإعداد، وبعد 4 أسابيع سنكون جاهزين".

كما أكد نادر شوقي إنه في أخر 6 أسابيع من دوري الموسم الحالى سيتحدث مع الأهلى بشأن اللاعبين المعارين وحسم مصيرهم، حيث يضم فريق الجونة 4 لاعبين معارين من الأهلي في الموسم الحالي، وهم أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم علي ومحمود الجزار.

Advertisements

في سياق مختلف أبدى سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى سعادته بعودة التدريبات ومسابقة الدوري المصري بعد توقف طويل منذ مارس الماضى بسبب فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا، و أضاف مدرب حارس الإسماعيلى :" أوزان اللاعبين زائدة وغير لائقة فنيا ويجب أن نلعب 4 أو 5 مباريات ودية قبل الحديث عن استكمال الدوري و كان يجب على اللجنة الخماسية منح الأندية 60 يوما استعدادا لاستئناف الدوري".

فيما قال سعفان الصغير في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2" ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق :" الإسماعيلي سيعود للتدريبات يوم السبت والجميع في غاية السعادة فرحا بعودة كرة القدم".

وأكد مدرب حراس الإسماعيلى إن قرار استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في يد مجلس الإدارة ولا دخل له فيه.